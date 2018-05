Una lite tra vicini di casa finisce in sangue, uomo accoltellato in zona Cenisia

TORINO - Tentato omicidio questa sera in via Venasca, nel quartiere Cenisia. Due vicini di casa, di 73 e 76 anni, hanno litigato per l’ennesima volta fino a quando uno dei due, il più giovane, dalle parole è passato ai fatti e ha afferrato un coltello colpendo l’altro sulla parte alta del corpo, probabilmente forando un polmone. Sentite le urla, è stata chiamata la polizia intervenuta sul posto con diverse volanti.

ARRESTO E CORSA IN OSPEDALE - Mentre l’aggressore è stato portato in commissariato in arresto, la vittima dell’aggressione è stata trasportata in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ed è arrivato in codice rosso. Indagano invece gli agenti di polizia per risalire ai motivi del litigio.