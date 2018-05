L’ex sindaco di Rivalta nuovo braccio destro di Appendino, ecco chi è il nuovo capo del Gabinetto

TORINO - Il sostituto di Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca Chiara Appendino (dimessosi a ottobre dopo la pubblicazione di un’intercettazione in cui chiedeva all’amministratore delegato di Gtt, Walter Ceresa, di togliere una multa a un suo amico), potrebbe essere nominato nelle prossime ore. Il nome che circolava da qualche giorno, quello dell’ex sindaco di Rivalta, Mauro Marinari, sarebbe stato accolto favorevolmente da tutta la Giunta comunale e dai consiglieri di maggioranza, gli stessi che avevano chiesto alla prima cittadina una nomina, anche per limitare l’azione del capo comunicazione Luca Pasquaretta. A caldeggiare Marinari c’è il vice di Appendino, quel Guido Montanari che già a Rivalta aveva fatto da vice sindaco.

LA NOMINA LUNEDI’? - Potrebbe arrivare nella giornata di lunedì o al massimo martedì la nomina del nuovo capo di Gabinetto. Cioè in concomitanza del Consiglio comunale o della Giunta del giorno dopo. Marinari sarebbe l’uomo giusto anche per i consiglieri del Movimento 5 Stelle, partito che lo aveva già sostenuto durante le elezioni vincenti di Rivalta.

MAURO MARINARI - Classe 1956, Mauro Marinari è un dipendente del Comune di Torino. Come si legge sul suo curriculum pubblicato dal Comune di Rivalta, è un animatore culturale e si occupa di progettazione, coordinamento e realizzazione di tavoli di lavoro, attività, iniziative ed eventi socio culturale. Inoltre è un convinto No Tav e ambientalista. "Una bella avventura, un grande impegno, una forte responsabilità mi aspettano", ha scritto su Facebook, "confido nella mia passione, nel mio entusiasmo e nel grande progetto di cambiamento che Chiara Appendino, la Giunta e tutta la maggioranza consiliare stanno portando avanti".