Il Teatro Regio si rifà il look: stanziato 1 milione di euro per la manutenzione

TORINO - Sicurezza e manutenzione. Buone notizie per il teatro Regio, senza dubbio il teatro torinese più importante e famoso: questa mattina, la Giunta Comunale ha deciso di stanziare un milione di euro per effettuare lavori di manutenzione al Teatro Regio volti all’adeguamento normativo necessario all’avvio della prossima stagione lirica-teatrale. La proposta, accettata dalla Giunta, è arrivata dall'assessora alla Cultura Francesca Leon e dal vicesindaco Guido Montanari.

TEATRO REGIO, CAMBIAMENTI - Solo qualche mese fa, come molti ricordano, al teatro Regio si era verificato un incidente durante la Turandot. L’intervento per l’edificio di piazza Castello – di proprietà comunale - è finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. I lavori saranno svolti dalla Fondazione Teatro Regio in nome e per conto della Città; in qualità di stazione appaltante la Fondazione procederà direttamente all’affidamento delle opere. L’intervento manutentivo fa parte di un programma pluriennale iniziato nel 2012 e suddiviso in più lotti. Il Comune sta inoltre provvedendo in questi giorni a erogare i fondi relativi alla quota di finanziamento ordinaria del 2017, pari a 2 milioni 400 mila euro. Tre settimane fa inoltre, il teatro Regio aveva cambiato guida con la nomina di Graziosi. Insomma, tempo di cambiamenti.