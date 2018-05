Spray urticante spruzzato nell'aria, evacuato studio medico: follia ad Aurora

TORINO - Folle. Non esistono altre parole per descrivere l'episodio accaduto questa mattina in uno studio medico di via Robassomero 3, evacuato per l'aria irrespirabile, causata da uno spray urticante spruzzato da ignoti. Lo spray è stato spruzzato nel cortile, ma le esalazioni hanno presto raggiunto lo studio.

LO STUDIO EVACUATO - La dottoressa Rosanna Redatti, che in quel momento stava svolgendo il suo lavoro, ha avvertito il bruciore, così come alcune persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune ambulanze. Una ventina circa i pazienti presenti nella sala d'aspetto: nessuno di loro ha subito gravi conseguenze, ma qualcuno ha avvertito alcuni sintomi davvero poco piacevoli. Nessuna traccia invece dell'autore o degli autori del gesto: sull'episodio indaga la polizia. Lo studio in ogni caso è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di effettuare i consueti rilievi del caso.