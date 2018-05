TORINO - Torino si tinge di bianconero: è tutto pronto per la festa dello scudetto della Juventus. Dopo la partita con l'Hellas Verona, in programma alle 15 con successiva premiazioni, i Campioni d'Italia effettueranno un giro per il centro cittadino su un pullman scoperto. Tra previsioni meteo, percorso del pullman, ordinanza anti vetro e divieti di sosta, ecco tutto quello che c'è da sapere

PERCORSO PULLMAN - Come reso noto dalla Juventus, il pullman arriverà dallo stadio e percorrerà corso Regina Margherita. Una volta giunto ai Giardini Reali, devierà verso piazza Castello, percorrerà tutta via Po per poi giungere in piazza Vittorio Veneto. Un percorso "breve", ma che concentrerà migliaia di tifosi in uno spazio limitato.

PREVISIONI METEO - Attualmente, gli istituti meteorologici sembrano concordare: fino alle 19:00 dovrebbe esserci un sole timido alternato a nuvole, mentre la pioggia dovrebbe farsi vedere intorno alle 20:00. A quell'ora è attesa una pioggia intensa: da valutare se il pullman sarà ancora in città per quell'ora.

ORDINANZE - Per favorire il passaggio del bus scoperto sarà vietata la sosta su viale partigiani, viale 1° maggio, piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto dalle 13:00 di oggi alle 02:00 del 20 maggio. Niente bottiglie di vetro o lattine, gli esercenti sono stati avvisati e i controlli saranno rigidissimi per tutta la giornata.