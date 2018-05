Vende borse non biodegradabili: maxi multa per il «pusher di sacchetti»

TORINO - Blitz dei vigili urbani in piazza della Repubblica. Gli agenti della polizia municipale hanno sorpreso un venditore, intento a "spacciare" borse di plastica non compostabili e non biodegradabili, vietate dalla vigente normativa.

IL CONTROLLO - L'uomo, un maghrebino, ha riferito di averle acquistate presso un magazzino di via Santhià a Torino, ove, effettivamente, gli Agenti, poi recatisi, ne trovavano una ingente quantità. Al venditore trovato in piazza è stata applicata una sanzione di 5000 euro e i sacchetti posti in vendita (114 colli, 443 rotoli da mille sacchetti e altri 87000 sacchetti "sfusi"- vedere foto), trovati sul furgone, posti sotto sequestro amministrativo. Nel magazzino, intestato allo stesso venditore come ditta individuale, sono stati sequestrati più di 180 chilogrammi di sacchetti vietati, ugualmente posti sotto sequestro amministrativo. I controlli sulla materia proseguono.