Vede i poliziotti e tenta la fuga: preso il «pusher abitudinario»

TORINO - Un pusher abitudinario, troppo abitudinario per sfuggire allo sguardo attento dei motociclisti dell'ufficio Prevenzione Generale: è finita con le manette ai polsi l'attività illecita perpetrata da un giovanissimo pusher del Gabon, un ragazzo di soli 19 anni.

L'ARRESTO - L'attività dello spacciatore era stata segnalata più volte: martedì mattina, gli agenti in sella alle proprie moto lo hanno visto sopraggiungere su corso Dante proveniente da via Nizza. Lo straniero, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato invano di cambiare strada. Il giovane, durante il controllo, ha anche tentato di disfarsi, gettandolo nel prato, di un involucro contenente 15 dosi di cocaina. Trovato in possesso di 2 telefoni cellulari e denaro contante, lo straniero, privo di documenti al seguito, è stato sottoposto ad accertamento dell’età ossea. Il gabonese, di circa 19 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per falsa attestazione delle proprie generalità poiché al momento del controllo di polizia si è finto minorenne.