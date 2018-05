Espulso dall'Italia, rientra subito nel territorio nazionale: arrestato

TORINO - Era stato espulso dall'Italia, era ricercato, eppure ha deciso di rientrare lo stesso nel territorio nazionale: per questo motivo, un 36enne nigeriano, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante. L'uomo è stato fermato durante un ordinario servizio di controllo del territorio. In seguito agli accertamenti, effettuati dall’Ufficio Immigrazione della locale Questura, è emerso che il soggetto non poteva rientrare in Italia e pertanto è stato tratto in arresto. A carico del 36 enne è emerso anche un ordine di carcerazione per espiare la pena della reclusione di quasi 6 mesi.