Oggi a Torino la «Royal Half Marathon»: percorso e strade chiuse, le informazioni

TORINO - Partirà alle 10:00 la «Royal Half Marathon», gara podistica competitiva organizzata dalla società «Il Giro d’Italia Run» che snoderà in città in due percorsi: uno breve, di 6 km, e uno più lungo, di 21,097 km. Inevitabili i disagi al traffico veicolare, pertanto si consiglia di prendere strade alternative. L'evento si concentra tra le ore 9.50 e le ore 12.30 circa.

IL PERCORSO - Il percorso della gara: partenza alle ore 10 dal Ponte Vittorio Emanuele I e, a seguire, lungo Po Diaz, corso Cairoli, Murazzi Po, lungo Po Machiavelli, attraversamento ponte corso Regina Margherita (sotto di questo), lungo Po Antonelli (viale alberato), passerella Chiaves-Carrara sino al Monumento Coppi di corso Casale, parco Michelotti (a destra la gara breve, quella di 6 Km. per il ritorno all’area di partenza, a sinistra la gara normale), ponte Sassi (viale lungo fiume), viale Agudio (corsia estrema ovest, contromano), strada del Meisino, strade nel territorio del comune di san Mauro, rientro in Torino da piazza Monte Tabor, pista lungo canale artificiale, via Nietzsche, parco Michelotti, e rientro sulla piazza Vittorio Veneto dal ponte Vittorio Emanuele I.

IL TRAFFICO - Il traffico verrà penalizzato soprattutto per la chiusura del ponte Vittorio Emanuele I che collega piazza Gran Madre alla piazza Vittorio Veneto tra le ore 9.30 e le ore 12.30 circa; rallentamenti e deviazioni previsti anche sulla piazza Vittorio Veneto.