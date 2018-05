Festa scudetto, dramma sfiorato: tir di tifosi della Juve si aggancia ai cavi del tram

TORINO - Dramma sfiorato alla festa scudetto della Juventus: un bus di tifosi bianconeri, con un piano passeggeri allestito sul tetto del rimorchio, ha agganciato i cavi elettrici del tram. L’incidente è avvenuto in corso Grosseto angolo via Chiesa della Salute, mentre il pullman dei giocatori iniziava a far festa. Sei le persone ferite, due sarebbero gravi.

L’INCIDENTE - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia, oltre ai vigili urbani. Per fortuna, al momento dell’impatto del tir con i cavi, l’alta tensione era staccata per ragioni di sicurezza: un dettaglio che ha evitato la tragedia. Il primo bilancio parla di sei feriti, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti.