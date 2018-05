Notte di controlli a Torino, fermati 128 automobilisti: denunce e sanzioni

TORINO - Sabato notte, come molto spesso accade, vuol dire notte di controlli. Nelle scorse ore, tra sabato 19 e domenica 20 maggio, la polizia municipale di Torino ha effettuato una serie di controlli di sicurezza stradale in piazza Zara. Sono 128 i veicoli verificati, con i conducenti sottoposti a pretest; 3 di questi sono risultati positivi (una denuncia e due sanzioni amministrative). Quattro gli altri verbali redatti per violazioni connesse all'uso del telefonino durante la guida.