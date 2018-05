Tragedia a Orbassano, frontale sulla provinciale: muore una donna

ORBASSANO - Dramma ieri sulla provinciale 143, all'altezza di Orbassano: nel pomeriggio si è verificato un terribile frontale, costato la vita a una donna di 68 anni, Maria Cianci. La donna, a bordo della sua Fiat Punto, si è scontrata contro una Fiat 500 guidata da un'altra donna.

L'INCIDENTE - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono immediatamente prodigati per liberare le due conducenti dalle lamiere. Purtroppo, per Maria Cianci non c'è stato nulla da fare: quando i pompieri l'hanno estratta dalla Punto, la donna era già priva di vita. La conducente della 500 è stata soccorsa e portata al Cto di Torino in elisoccorso. Non risulta in pericolo di vita, nonostante la rottura di entrambi i femori. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Orbassano: al momento l'unica certezza è che la 500 stava percorrendo la provinciale da Torino a Stupinigi, mentre la Puntosi stava dirigendo verso il centro di Orbassano.