Terribile scontro nella notte a Mirafiori, auto si ribalta: due feriti gravi

TORINO - Un terribile incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 22:30, in via Plava, nel cuore del quartiere Mirafiori. Una Giulietta e una Punto si sono scontrate in via Faccioli. L’impatto è stato tremendo. Due i feriti più gravi, entrambi trasportati al Cto.

L’INCIDENTE - La Punto, a causa dell’impatto, si è letteralmente ribaltata tanto che per estrarre i feriti dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La dinamica non è chiara ed è al vaglio della polizia municipale, che in questo momento è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all’incidente. Una donna, passeggera sulla Giulietta, è stata portata in ospedale a causa di un forte dolore alla gamba. Deviato il traffico veicolare, per consentire ai soccorritori di operare senza intoppi.