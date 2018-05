Meteo a Torino, il maltempo non lascia la città: prevista ancora pioggia

TORINO - Che fine ha fatto il sole? E’ un maggio decisamente sfortunato per i torinesi, ormai «abituati» a convincere con pioggia e temporali improvvisi. Cosa aspettarsi quindi dalle previsioni meteo a Torino di questa settimana? Non ci sono buone notizie, almeno inizialmente.

METEO TORINO, LE PREVISIONI - Sì, perché secondo i principali istituti meteorologici, il sole non si farà vedere almeno fino a mercoledì. Pare infatti che le giornate di lunedì e martedì possano essere di nuovo accompagnate da rovesci. Lunedì un sole timido si alternerà alla pioggia e alle nuvole, mentre martedì sarà un giorno contraddistinto da rovesci intensi per tutto l’arco delle 24 ore. Con ogni probabilità sarà l’ultimo giorno di pioggia della settimana: di certo i torinesi lo sperano. Capitolo temperature: non si arriverà mai a toccare i 20 gradi sia domani che dopodomani, segno inequivocabile di una primavera davvero poco mite. Ancora maltempo dunque, ma il count down per il ritorno del sole è ormai iniziato.