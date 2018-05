Juventus: le richieste di Allegri per restare a Torino

TORINO - La Juventus ha terminato l'ennesima stagione trionfale, condita col settimo scudetto consecutivo (il 34.mo della storia bianconera) e la quarta Coppa Italia di fila incamerata in una bacheca ormai stracolma di trofei. Per il quarto anno l'artefice si chiama Massimiliano Allegri, ormai uno degli allenatori più vincenti ed acclamati d'Europa, arrivato a Torino fra qualche mugugno di troppo ed ora venerato comw una divinità dal popolo juventino. La paura dei tifosi, semmai, è quella di perdere un tecnico che potrebbe avvertire un senso di sazietà dopo aver fatto incetta di successi e sentire il richiamo dell'estero per tentare una nuova avventura, acclarato che vincere la Coppa dei Campioni è complicato e che infilare la quinta doppietta consecutiva in Italia un'impresa pretenziosa, nonostante il sontuoso organico a disposizione.

Ultimi dubbi

Perplessità che però lo stesso Allegri pare aver dipanato nell'ultima settimana, arrivando ad affermare che la sua permanenza a Torino è quasi sicura. Quel "quasi" lascia ancora timore negli juventini, anche se i dubbi del tecnico non sono legati alle motivazioni, bensì al progetto tecnico della società: "Alla dirigenza chiedo di non abbassare il livello della rosa", ha dichiarato sibillinamente l'allenatore bianconero al termine di Juventus-Verona, ultima giornata di campionato. Allegri sa che, oltre a Buffon, se ne andranno Lichtsteiner, Asamoah, probabilmente Khedira e Mandzukic, forse uno fra Dybala ed Higuain, e che una mini rivoluzione andrà fatta, soprattutto in difesa dove anche Barzagli e Chiellini avranno un anno in più sulle spalle. Tecnico e dirigenti si incontreranno dunque a breve per buttar giù un progetto di rafforzamento che collochi la Juve nuovamente in pole position per la prossima stagione: Allegri chiede uno sforzo, la società vorrebbe accontentarlo e l'impressione è che le parti trovino l'accordo definitivo. Ciò che qualcuno teme, però, è uno strappo stile Conte nel 2014, quando cioè l'allenatore leccese sembrava sul punto di rimanere a Torino dopo 3 scudetti in altrettanti campionato, salvo poi uscire da Vinovo sbattendo la porta per il mancato rispetto della società (a suo dire) circa la campagna acquisti estiva; una chiusura burrascosa che oggi sembra improbabile fra la Juventus ed Allegri, tuttavia ancora in attesa dell'incontro chiarificatore.