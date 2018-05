PARIGI - La città dell'amore corteggia Gianluigi Buffon ed il richiamo sembra aver fatto breccia nel cuore del quarantenne portiere che sabato ha salutato la Juventus ed il calcio italiano in un pomeriggio dalle emozioni fortissime allo Juventus Stadium, letteralmente ai piedi dell'estremo difensore, alla sua ultima gara in bianconero e in serie A. Un addio strappalacrime, simile a quello di Alessandro Del Piero nel 2012 e che potrebbe in fondo avere lo stesso epilogo, ovvero chiudere la parentesi juventina ma non quella calcistica; perchè se fino ad un paio di settimane fa Buffon era certo di smettere con l'attività agonistica, ora la sensazione è che il portiere voglia proseguire per almeno un altro anno, stuzzicato ed invogliato da quell'offerta di 8 milioni del Paris Saint Germain che farebbe di tutto pur di tentare l'assalto a quella Coppa dei Campioni che è anche l'ossessione di Buffon stesso che ha giocato tre finali perdendole tutte contro Milan (2003), Barcellona (2015) e Real Madrid (2017).

Attesa

Patto per l'Europa, dunque. Sembra questo l'accordo fra i parigini e Buffon, perchè per la squadra della capitale francese vincere la Ligue 1 è una pratica comoda (eccezion fatta per la scorsa stagione quando a trionfare fu il Monaco), esattamente come per la Juventus, mentre arrivare in fondo nella Coppa dei Campioni è difficile, i soldi non bastano, occorre formare un gruppo che abbia un dna europeo, fatto da calciatori esperti ma ancora affamati. Buffon sarebbe l'ideale incarnazione di questa volontà e il portiere vacilla non poco, sentendo fortissimo il richiamo di quella coppa che a 40 anni non è ancora riuscito a sollevare. Il facoltoso presidente del Paris Saint Germain, Al Khelaifi, ha giocato un po' con le parole, cercando di mescolare le carte, dando prima fiducia all'attuale portiere della squadra: "Areola è il nostro portiere, ci fidiamo di lui", poi ha però buttato lì l'amo che Buffon potrebbe acchiappare nei prossimi giorni: "Buffon è un mito, un grande portiere, lo vorrebbero tutti se fosse sul mercato». Un invito a chiare lettere per l'estremo difensore che ha appena lasciato la Juventus, una richiesta troppo importante per non farci almeno un pensierino; trasferirsi in un altro paese, cambiare abitudini e città forse solo per un anno, al massimo due, a 40 anni e con una famiglia numerosa, peraltro, ma anche tradire un po' quella Juve che lo ha adorato per 17 anni e per la quale è sceso anche in serie B: da una parte i dubbi, che sono tanti, dall'altra la voglia ancora più forte di rimettersi in gioco, di giocare ancora una volta per vincere quella coppa che sembra maledetta. Se fosse un sondaggio, probabilmente prevarrebbero i sì e forse oggi Gianluigi Buffon è un po' più vicino alla Tour Eiffel; si sentiva già un ex calciatore, probabilmente non è ancora così.