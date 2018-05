TORINO - La stagione della Juventus è stata trionfale, come ormai accade da 7 anni, con un altro scudetto portato a casa e l'ennesima Coppa Italia finita a Torino ad impreziosire una bacheca già ricchissima. La stagione di Alvaro Morata, invece, è stata tutt'altro che gloriosa: il centravanti spagnolo, passato la scorsa estate dal Real Madrid al Chelsea per una cifra vicina ai 65 milioni di euro, ma mai realmente a suo agio a Londra, spesso infortunato per problemi alla schiena e quasi mai appoggiato da Antonio Conte che avrebbe voluto un altro tipo di punta rispetto all'attaccante iberico; 11 gol in Premier League, appena uno in Coppa dei Campioni e la sensazione che il Chelsea il prossimo anno possa smantellare un gruppo che ha fallito l'accesso fra le prime 4 del campionato, rifacendosi il trucco probabilmente con un nuovo allenatore ed una nuova rosa.

Figliol prodigo

Morata sa che il suo tempo a Londra potrebbe essere già finito e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova avventura, strizzando l'occhio anche a quell'Italia che ama non solo per motivi calcistici (la sua signora è italiana e le vacanze nel bel paese sono tappa fissa per la coppia). Lo scorso anno ci aveva fortemente provato il Milan a riportare lo spagnolo in serie A dopo i due anni alla Juventus in prestito dal Real Madrid, stavolta sono proprio i bianconeri a cercare il colpo, soprattutto in previsione della quasi certa partenza di Mandzukic (corteggiato in Cina e in Germania) e di quella possibile di uno fra Dybala e Higuain. Ma le speranze, a quanto pare, sono destinate a rimanere tali, come confermato anche da Giuseppe Marotta, amministratore delegato juventino: "Morata ci piace ed ha sempre avuto parole di affetto ed apprezzamento per la Juventus - ha ammesso il dirigente bianconero - tuttavia le possibilità che torni a Torino sono ridottissime, non faccio percentuali ma mi terrei molto basso a riguardo». Costi alti, incertezze su chi guiderà il Chelsea l'anno prossimo che rendono al momento Morata incedibile e quella regola non scritta ma quasi sempre applicata dalla Juve di dire no ai cavalli di ritorno (allenatori esclusi), motivi per i quali rivedere Alvaro Morata in bianconero due anni dopo l'ultima volta appare al momento semplice fantacalcio.