TORINO - Due giovani di 19 anni, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica 20 maggio , intorno alle 16, sull'autostrada A5 Torino-Aosta. Lo schianto si è verificato al chilometro 23 in direzione Torino, tra gli svincoli di San Giorgio e Volpiano.



INCIDENTE - I due, residenti a Borgaro Torinese, erano a bordo di una Fiat Grande Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a schiantarsi frontalmente contro i guard-rail laterali della carreggiata sud. La ragazza è stata elitrasportata al Cto. Il giovane, invece, è stato trasferito al pronto soccorso con l'ambulanza. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.