TORINO - La settimana è iniziata nel peggiore dei modi per coloro che questa mattina, lunedì 21 maggio, si sono recati in stazione, nel Pinerolese, per prendere il treno. Durante la notte infatti alcuni malviventi hanno reciso alcune centinaia di metri di cavi della stazione Sangone, a Moncalieri.

TRENO - Forti disagi sulle linee Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri e Sfm2 Pinerolo-Chivasso, completamente soppresse. I tecnici sono attualmente a lavoro per ripristinare il guasto e far sì che la circolazione torni normale nel minor tempo possibile. Al momento non sono ancora stati forniti bus sostitutivi: chi arriva da Chivasso deve necessariamente scendere a Torino Lingotto.