Nuova linea collega Torino a Mondojuve: con il 35N si arriva direttamente allo shopping center

TORINO - Inaugura oggi, lunedì 21 maggio, la nuova linea 35N che collega Torino a Mondojuve, lo shopping center che si trova tra Vinovo e Nichelino. Dopo un lungo periodo di attesa e numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano l'assenza di una fermata comoda per raggiungere lo store, ecco la linea che pone fine ai disagi.

MONDO JUVE - «Prossima fermata: Mondojuve!». Recita così lo slogan di lancio della nuova linea di trasporti. La linea 35N passerà da via Torino in direzione Vinovo fino allo shopping center. Le linee di interscambio per chi arriva da Torino saranno il 14 e il 35, per chi arriva da Moncalieri il 39. Per quanto rigurda gli orari, la linea subirà una riduzione d'orario per quanto riguarda il sabato e i giorni festivi.