Il consigliere del M5S Valetti: «I consumatori bocciano Trenitalia e Regione Piemonte»

TORINO - «I consumatori bocciano Trenitalia e Regione Piemonte. Nei nuovi contratti sono necessarie clausole sui disservizi». A dirlo è il consigliere del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione regionale Trasporti, Federico Valetti, al termine del convegno in programma questa mattina «Trasporto ferroviario regionale: il passeggero diventa protagonista» promosso dalle associazioni de consumatori. Quelle che sono emerse sono le gravi carenze su puntualità e sicurezza nel servizio offerto da Trenitalia in Piemonte. E, secondo Valetti, la Regione Piemonte non farebbe la sua parte non avendo mai inserito nei vari contratti di servizio il rispetto dei diritti minimi dei passeggeri.

INDENNIZZI RIDICOLI - «Sono previsti indennizzi ridicoli ai passeggeri essendo riconosciuti dalla compagnia solo per importi di spesa superiori ai 4 euro e ritardi maggiori ai 60 minuti. In questo modo è garantita la quasi completa impunità dell'impresa e negato un diritto ai viaggiatori», tuona Valetti che ha anche portato ad esempio tre società che invece da questo punto di vista funzionano, secondo lui, molto bene: Gtt, le aziende del consorzio Extra.To e, in parte, del consorzio Grandabus «con la creazione di una carta dei servizi coerente con la legge finanziaria del 2008».

APPELLO ALLA REGIONE - Il vicepresidente della Commissione regionale Trasporti ha poi concluso rinnovando l’invito alla Regione Piemonte «di inserire nei nuovi contratti di servizio precise clausole a tutela dei consumatori e a garanzia di un servizio dignitoso in termini di puntualità, informazione e sicurezza dei convogli».