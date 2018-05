I mezzi Amiat scendono in strada, inizia la rimozione delle discariche abusive

TORINO - Sempre più spesso sul web circolano fotografie di discariche abusive presenti in città. L’argomento, che suscita sempre molto sgomento nei cittadini, è stato affrontato negli scorsi giorni anche dall’amministrazione e questa mattina sono iniziate le rimozioni dei rifiuti presenti dove invece non dovrebbero esserci. In particolare la pulizia è iniziata nei quartieri Nord di Torino, come Falchera. «Un intervento necessario e molto atteso dai cittadini che restituirà decoro e ordine là dove ormai da anni vigeva l’incuria e l’abbandono», ha detto l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, «anche questo è un modo per ridere fiducia e dignità al territorio: il degrado chiama degrado, occorre quindi porre un argine e questo intervento va in quella direzione».

AMIAT - Tra oggi e domani, in orario mattutino, saranno presenti le squadre di intervento dell’Amiat in strada Cuorgnè nell’area sottostante il cavalcavia, in via degli Ulivi angolo via delle Querce, strada del Villaretto, (vicino alla sp460 e lungo il bordo in direzione di Mappano e di fronte all’ingresso addestramento cani), strada Molino del Villaretto (più punti). In questa prima fase la pulizia riguarda soprattutto vecchi elettrodomestici (i cosiddetti Rae), fusti con vernici e oli, rifiuti pericolosi, per poterli smaltire in modo differenziato.

DA MERCOLEDI’ - La rimozione delle discariche abusive proseguirà mercoledì con mezzi più grandi per rimuovere tutti rifiuti presenti e restituire così ai luoghi interessati un’immagine migliore. Le zone saranno le stesse di oggi e domani.