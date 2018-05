Parte lo smantellamento del cavalcavia di corso Grosseto: disagi fino a giugno

TORINO - Sono partiti questa mattina, 21 maggio, i lavori di demolizione del cavalcavia di corso Grosseto, a seguito della bonifica - da parte della ditta SRC - dei materiali contenenti amianto che erano stati rinvenuti lo scorso dicembre e che avevano causato l’interruzione delle operazioni di smantellamento.

PROBLEMI AL TRAFFICO - In questa prima fase saranno demolite le quattordici campane comprese tra largo Grosseto e piazza Manno, in un’operazione che dovrebbe protrarsi fino a giugno di quest’anno. Come ha fatto sapere la Regione, è probabile che - durante i lavori di smantellamento del cavalcavia - la viabilità subisca numerose modifiche, con conseguenti problemi al traffico.