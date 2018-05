TORINO - Nel giorno del commosso addio di Gianluigi Buffon, la Juventus ha salutato anche un altro eroe dei 7 scudetti consecutivi conquistati dall'armata bianconera, ovvero lo svizzero Stephan Lichtsteiner. Il terzino elvetico, giunto a Torino nell'estate del 2011 e protagonista della cavalcata di 7 campionati vinti in altrettanti anni, aveva già da tempo deciso di non rinnovare il contratto con la Juve che scade il 30 giugno; qualche dissapore con Massimiliano Allegri (che lo ha escluso dalle liste europee in questa stagione) e la sensazione di aver dato tutto con e per questa maglia, consapevole ormai di guardare oltre e chiudere la carriera altrove dopo un'avventura leggendaria a Torino. 34 anni compiuti a gennaio, un fisico certamente stanco ma ancora integro, una professionalità ed una determinazione ancora intatte, la volontà di giocare ad alti livelli ancora un paio di stagioni.

Ritorno alle origini

Fallito l'approccio con il Borussia Dortmund, Lichtsteiner continua a guardarsi intorno, tenendo in considerazione ogni ipotesi che gli consenta di confrontarsi ancora col grande calcio giocando anche le coppe europee. Ed ecco farsi largo la soluzione che porta, anzi, riporta verso Roma e in quella Lazio che grazie all'intuizione di Walter Sabatini scovò lo svizzero nell'ormai lontano 2008 quando nessuno sapeva chi fosse; di tempo ne è passato tanto, Lichtsteiner è diventato calciatore di livello internazionale, uno dei terzini migliori d'Europa e con la Juventus ha vinto praticamente tutto. Il ritorno alla Lazio è più di una suggestione per il difensore elvetico, nonostante i rapporti con l'ambiente biancoceleste si siano notevolmente raffreddati e Lichtsteiner sia stato puntualmente fischiato ad ogni Lazio-Juventus giocato sia in campionato che in Coppa Italia. Ma il tifoso, si sa, ci mette poco a far riaffiorare l'amore, specie di fronte a professionalità e grinta, qualità che a Lichtsteiner certamente non mancano, anche a 34 anni e anche con alle spalle un curriculum che gli consentirebbe anche di andarsene in pensione domani mattina. Non sarà così e forse l'ormai ex juventino chiuderà il cerchio italiano ripercorrendo i suoi stessi passi a dieci anni di distanza da quell'esordio con la maglia della Lazio; arrivato ragazzo, Lichtsteiner è pronto ad esser riaccolto a Roma da uomo maturo e da possibile trascinatore di una squadra in costante evoluzione.