Infuria la polemica per la nuova maglia della Juventus

TORINO - Cosa avranno o potranno mai avere i tifosi della Juventus per mettersi a discutere fra di loro su Facebook dopo 7 scudetti di fila e 4 Coppe Italia consecutive conquistate da quella che porbabilmente verrà ricordata come la squadra italiana più vincente di tutti i tempi? Sembra assurdo e pure, scorrendo i social network, le diatribe fra i sostenitori bianconeri non mancano, anche se il motivo del contendere non è strettamente tecnico, nè c'entrano stavolta le stucchevoli polemiche con il Napoli o con l'Inter che spesso fanno capolino nelle discussioni juventine. Stavolta la polemica è tutta interna, stavolta il popolo bianconero ce l'ha con la propria società e con l'Adidas, sponsor tecnico dei Campioni d'Italia.

No toppa

Sì, perchè alla tifoseria juventina la nuova maglia da gioco degli uomini di Allegri proprio non convince. Sfoggiata sabato pomeriggio nell'ultima giornata di campionato contro il Verona, la tenuta ha generato una sfilza di discussioni, sfociate addirittura in una petizione online su Change.org. In primis, ai tifosi non piacciono le strisce: troppo larghe e, soprattutto, troppo poche; due righe nere sul davanti e su uno sfondo completamente bianco, addirittura inesistenti sul retro, totalmente candido. "Non siamo mica il Newcastle", scrive qualcuno su Facebook, "E le righe dove sono?"; gli fa eco qualcun altro, posponendo anche delle faccine infastidite. E poi c'è la questione toppa, ovvero la fascia orizzontale nera posta sul petto e sulla quale campeggia lo sponsor della squadra, un affronto davanti a cui gli appassionati sono insorti: "Una maglia rovinata da quella toppa che sembra appiccicata alla buona", scrive uno dei più delusi, subito prima della nascita dell'hastag #notoppa su Twitter che ha spopolato sul web ed ha indirettamente fatto creare la petizione online, firmata da quasi 20.000 persone. La Juventus non si è ancora espressa ufficialmente a riguardo, l'Adidas men che meno, di certo la maglia non cambierà, almeno nell'immediato, ciò che colpisce, però, è come nel 2018 gli sponsor tecnici delle società fatichino ancora a comprendere come il rispetto delle tradizioni sia vitale per i tifosi; nessuno chiedeva la riedizione delle maglie anni settanta, forse però una maggior attenzione nei dettagli, almeno nello spessore delle strisce, sarebbe stata opera arguta ed intelligente da parte del colosso tedesco. Sarà per la prossima volta. Si spera.