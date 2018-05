L'ambulatorio per la tubercolosi allestito nella sede della Circoscrizione 8? E' bufera

TORINO - Ex Moi, tubercolosi e polemiche. Dopo i recenti casi di malattia infettiva contratti nelle ex palazzine olimpiche, infuriano le polemiche: da lunedì scorso infatti sarebbe attivo un presidio per affrontare la tubercolosi nella sede della Circoscrizione 8, in corso Corsica 55. A rivelarlo è Alessandro Lupi, di Torino al Centro.

LA DENUNCIA DI ALESSANDRO LUPI - «Hanno pensato di mettere un presidio per affrontare l'epidemia di tubercolosi al MOI nell'ambulatorio e sede circoscrizionale di Corso Corsica 55 dove ogni giorno passano migliaia di anziani, bambini, donne incinte, disabili e cittadini. Ma come si fa a mettere un ambulatorio per malattie infettive in un posto così frequentato anche da persone di salute cagionevole? Perchè non è stato fatto al MOI per evitare il più possibile il contagio?». Il presidio, secondo Lupi, è già operativo da lunedì scorso nel silenzio generale, nell'ambulatorio della Circoscrizione. Le polemiche non mancano, basti pensare che la percentuale di malati all'ex Moi è 160 volte superiore la media nazionale (1 caso ogni 100 contro 1 caso ogni 16000). La preoccupazione dei residenti di Borgo Filadelfia è nota da tempo, se davvero fosse stato allestito un presidio in assoluto silenzio, quest'ultima non potrebbe che aumentare. Infine la stoccata di Alessandro Lupi, il primo a rivelare la presenza dell'ambulatorio nel cuore della Circoscrizione 8: «Qualcuno pensa che integrazione sia fare ammalare anche gli abitanti di Borgo Filadelfia?»