Torino corre all'alba: venerdì la Run 5.30 nelle vie del centro

TORINO - Se chiedessimo ad ognuno di voi cosa è solito fare alle 05:30 del mattino, nel 99% dei casi la risposta sarebbe una sola: dormire. Eppure non è così per tutti, anzi. C'è chi corre e chi ha intenzione di farlo venerdì 25 maggio, in occasione della 5.30 Torino 2018.

LA 5.30 RUN - La 5.30 è una corsa/camminata di chi ama fare sport al mattino. Ogni anno migliaia di persone decidono di parteciparvi. L'obiettivo della corsa? Promuovere uno stile di vita sano attraverso il movimento, il cibo, la cultura e l’esperienza nel contesto in cui la gente vive e lavora. Il ritrovo è previsto in piazza Castello, la partenza alle 5.30. Gli organizzatori però consigliano di arrivare mezz’oretta prima per poter ammirare l’alba su Torino. Chiunque può partecipare alla corsa, ma i posti sono limitati a 5.000. Ogni partecipante avrà diritto a una maglietta, un adesivo e potrà usufruire di un punto ristoro di frutta fresca, thé, e acqua. La quota d'iscrizione è di 15 euro.