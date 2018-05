VENARIA - Ha dell'incredibile l'incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 08:30, a Venaria, in via Trucchi angolo via Castellamonte: una Fiat 600 guidata da una donna si è letteralmente incastrata sotto un'altra vettura regolarmente parcheggiata, una Dacia Duster.

L'INCIDENTE - La dinamica non è chiara: c'è chi dice di aver visto la donna uscire da un parcheggio, chi invece parla di veicolo in transito. Quel che è certo è che per far uscire la vittima dell'incidente dal veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che l'hanno liberata dalle lamiere. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Maria Vittoria di Torino in codice verde. Nel veicolo regolarmente parcheggiato invece, al momento dell'incidente, non vi era nessuno.