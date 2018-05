«Foodification, come il cibo si è mangiato la città»: cena e spettacolo all'Osteria Muranda al Fortino

TORINO - Nel corso di una cena che va dal bio km zero all’esotico, l'avventore potrà 'assaporare' anche uno scambio di battute e monologhi sul tema delle trasformazioni che Torino e l’Italia hanno vissuto negli ultimi quindici anni proprio a causa di una nuova concezione del cibo che da nutrimento si è trasformato in prodotto, status symbol e protagonista di gentrification.

FOODIFICATION - In una Torino di un futuro non troppo lontano, un solitario avventore varca le soglie di un ristorante di tendenza dall’improbabile nome de «Il sapore dell’officina». Qui troverà a servirlo un cameriere i cui pensieri faranno da contraltare all’ottimismo dell’ingenuo commensale. Dalla fondazione di Eataly nel 2003, alle recensioni dell’ultimo ristorante di tendenza sorto nel distretto del cibo sano e pulito, dove anche i riders Foodora pedalano felici. Dal Salone del Gusto allo Street Food, passando per la Sagra della Salamella fritta nel cuore della città: come è successo tutto questo? Avevamo davvero bisogno di tutto questo? Tra il recente passato e un futuro prossimo che profuma di distopia molto vicina alla realtà, Paolo Tex Tessarin (blogger di Sistema Torino) e Marco Perucca (autore di racconti e reading) accompagneranno i visitatori attraverso un viaggio per la Capitale del Food, con le sue virtù e i mille interrogativi che porta con sé.

INFORMAZIONI - L'appuntamento è per venerdì 25 maggio a partire dalle 20 presso l'Osteria Muranda al Fortino di Strada del Fortino. Prenotazione obbligatoria al 3755455848 o al 01119836355. L'ngresso riservato ai soci USAcli (richiedi la tua tessera qua: http://www.apsmiranda.it/associati/)