Rubano computer e gioielli in oro, nei guai tre ricettatori

TORINO - Nelle mani avevano un portatile munito di batteria e carica batteria, un orologio da donna, un braccialetto in oro e diversi oggetti preziosi chiusi in un sacchetto. I tre responsabili del furto, cittadini stranieri di età compresa tra i 22 e i 26 anni di origine moldava, sono stati arrestati dalla polizia per ricettazione.

SCOPERTI PER FURTO - Gli agenti hanno notato i tre soggetti mentre viaggiavano a bordo di una Toyota Avensis che stava transitando su via Stradella. Al momento del fermo i giovani hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e quando sono stati perquisiti, sono stati trovati in possesso della refurtiva in merito a cui non era possibile stabilire la provenienza.

L’ARRESTO - A bordo dell’auto gli agenti hanno anche trovato svariati cacciaviti, guanti da lavoro, torce, maschere e altro materiale atto a offendere. I tre sono stati arrestati.