Torna la domenica ecologica: il 27 maggio centro chiuso alle auto

TORINO - Si terrà il 27 maggio la quarta domenica dedicata alla sostenibilità ambientale. Un appuntamento importante pensato per stimolare un cambiamento nelle abitudini individuali dei cittadini e nel modo di vivere la città, promuovendo la cittadinanza attiva e la coscienza ambientale.

LIMITI AL TRAFFICO - Per l’occasione il centro storico resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 10 alle ore 18 entro i confini della Ztl centrale. Vi sono ovviamente dei veicoli esentati dal divieto: si parla dei veicoli ibridi o elettrici, dei mezzi pubblici e delle auto del car sharing, oltre che ai mezzi delle associazioni sportive e di trasporto disabili. Per conoscere tutte le categorie esentate è necessario cliccare QUI.

1000 ALBERI PER TORINO - Durante la giornata si svolgeranno numerosi eventi tra cui la quarta tappa del progetto promosso dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia che prevede negli anni la piantumazione partecipata di molti nuovi alberi in tutte le Circoscrizioni della città. In particolare, l’appuntamento di maggio prevede la piantumazione di 600 nuovi alberi. L’appuntamento è fissato in via Ghedini 50 alle ore 9.00, fino alle ore 13.00.

WASTE MOB 2018 - La giornata sarà, inoltre, dedicata al Waste Mob 2018, il progetto avviato dal Comune di Torino con la partecipazione del Green Office - Università di Torino, del Green Team - Politecnico di Torino e del Cus Torino con il contributo di Iren/Amiat, finalizzata alla sensibilizzazione attraverso la raccolta, lungo percorsi cittadini, di rifiuti lasciati in giro dall’incuria delle persone. Quattro squadre si contenderanno la vittoria raccogliendo il maggior quantitativo di rifiuti che verranno conferiti nei giusti cassonetti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.letscleanuptorino.it.

PULITOUR - Al Carpanini nella Circoscrizione 7 – dalle ore 11 alle ore 18 - si svolgerà un’azione collettiva di pulizia del quartiere autogestita direttamente dai cittadini. Per informazioni scrivere all’indirizzo progettazionecivica.to@comune.torino.it.