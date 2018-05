TORINO - I 7 scudetti consecutivi non hanno spento la voglia di vincere della Juventus, già proiettata verso il prossimo anno quando i bianconeri proveranno ad andare a caccia dell’ottavo titolo di fila e di quella Coppa dei Campioni che sfugge loro da ormai 22 anni. Il segreto della compagine juventina è stato in queste stagioni quello di sapersi rinnovare mantenendo altissimo il livello dell’organico, senza che il gruppo avvertisse più di tanto gli scossoni delle cessioni (anche eccellenti) che si sono succedute negli anni e permettendo ai nuovi arrivi di integrarsi in fretta ma senza affanni, aiutati dallo zoccolo duro dello spogliatoio. Ed anche per il 2018-2019, la dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e pianifica fin da ora le mosse da attuare per restare la società migliore d’Italia.

Rivoluzione in attacco

Confermato in panchina Massimiliano Allegri, il club juventino si sta interrogando sull’organico da mettere a disposizione del tecnico livornese: per quanto riguarda il parco attaccanti, appare scontato l’addio di Mario Mandzukic, attratto dalle offerte provenienti da Germania e Cina, mentre restano in dubbio le posizioni degli argentini Dybala e Higuain. Allegri ha posto il veto sull’estroso fantasista, più giovane del collega e connazionale, ritenuto punta di diamante della squadra nonostante l’ultima annata in chiaroscuro. Possibile, anche per rientrare di cifre importanti da reinvestire sul mercato, il sacrificio di Gonzalo Higuain, ormai trentenne e ritenuto non più così fondamentale come negli ultimi due anni, nonostante lo scudetto appena conquistato dai bianconeri porti la sua firma decisiva coi gol segnati al San Paolo contro il Napoli e a San Siro contro l’Inter in quella che è stata, a conti fatti, la vittoria dell’anno in casa Juve. Piazzare Higuain non è però così semplice: età ed ingaggio dell’argentino chiudono diverse piste, oltre al fatto che la Juventus per meno di 60 milioni non si siede neanche al tavolo delle trattative; l’idea di Marotta ed Allegri è cedere il centravanti per arrivare al ritorno di Morata, ma liberarsi di Higuain appare in questo momento assai complicato nonostante le occasioni estive di mercato possano manifestarsi improvvisamente, come l’approdo a Torino dal Napoli dello stesso attaccante nell’estate del 2016 ha ampiamente testimoniato.