Digital Transformation: nel Canavese riflettori sull’evento “Social Media e Rete di Impresa”

Quale cornice migliore di quella del Canavese per affrontare i temi dell’innovazione? Argomenti che collegano una terra trasudante della storia delle fabbriche Olivetti e che oggi insieme al Torinese è sempre più assetata di conoscenze utili se non necessarie per lo sviluppo delle proprie imprese. A partire da ciò che riguarda la Digital Transformation.

Bioindustry Park, luogo dell’evento (© )

Per dare alcuni dati, il trend dell’e-commerce mostra oggi una crescita di oltre il 10% ogni anno negli ultimi 5 anni (dati Osservatori.net - Politecnico di Milano), spinti dai Social Network che con Facebook solo in Italia contano oltre 30 milioni di iscritti. In quest’ottica la New Media Agency BTREES (www.btrees.social) e la società di consulenza manageriale Litheman (http://litheman.com/) hanno deciso di organizzare il 9 luglio alle 18:30 un evento con l'obiettivo di raccontare le opportunità offerte dai Social Media così come alcuni strumenti innovativi per le partnership aziendali come la Rete di Impresa. Il tutto nella cornice scientifica del Bioindustry Park, a due passi da Ivrea e soprattutto dalle fabbriche Olivetti, in coerenza con i temi proposti che intendono raccontare l’impresa che ora cresce, che risponde a canoni che già erano in uso dall’imprenditore Olivetti. L’importanza della collaborazione, della comunità e dell’educazione continua nelle imprese è infatti oggi ancora più attuale.

In un mondo in continuo cambiamento, in particolare per il contributo delle nuove tecnologie, che determinano una velocità sempre maggiore da parte dell’economia, cambiano infatti le modalità di fare imprese insieme ai processi. Si parla così di Industria 4.0 per indicare le nuove tendenze permesse dallo sviluppo tecnologico che consentono di migliorare le condizioni di lavoro ed aumentare la produttività, così come la qualità produttiva degli impianti.

Intervento della New Media Agency BTREES (© )

Nel corso della serata, saranno diversi gli argomenti affrontati con il supporto di alcune case history ed esempi pratici:

1. Confindustria Canavese: le iniziative in corso e la visione del futuro;

2. Digital Disruption e Open Innovation;

3. Social networks e acquisizione di clienti in ambito B2B: il caso di X3 Energy;

4. Reti di impresa: un modello innovativo;

5. Efficienza ed efficacia nell’impresa: buone pratiche;

6. Mecs e il modello collaborativo di Hub 22;

7. Domande e risposte.

Tra i relatori della serata, oltre a BTREES e Litheman, ci sarà anche Confindustria Canavese, che presenterà il proprio punto di vista sugli argomenti che si tratteranno nella serata mostrando le ultime attività realizzate e le prossime in programma, così come l’azienda metalmeccanica MECS specializzata nella produzione di minuteria meccanica e componentistica di precisione per clienti diretti di livello internazionale.

L’evento si rivolge a tutti coloro che sono interessati all’innovazione e ai nuovi media, che vogliono cogliere nuove opportunità per lo sviluppo della propria impresa, potendo ascoltare esempi pratici ed applicati di utilizzo delle nuove tecnologie, così come modelli già esistenti e replicabili.

Per iscriversi è necessario prenotarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-social-network-e-rete-di-impresa-nuova-linfa-per-le-aziende-46225689281 Per info: info@btrees.social