Pistole e auto rubate al campo nomadi di strada Aeroporto: blitz della polizia municipale

TORINO - Blitz della polizia municipale nel campo nomadi di Strada Aeroporto: gli agenti del Reparto Informativo Minoranze Etniche della Polizia Municipale sono intervenuti e hanno posto sotto sequestro due autovetture rubate e senza assicurazione, una Ford Focus e un Fiat Ducato.

PISTOLE E ATTREZZI DA CANTIERE - Come se non bastasse, nella stessa operazione sono state recuperate attrezzature da cantiere per un valore di oltre 10.000 euro appena rubate e in corso di restituzione agli aventi diritto e, ben celata, una pistola lanciarazzi rubricata come arma comune da sparo con il suo munizionamento. Questa pistola era stata modificata per sparare cartucce a pallettoni.