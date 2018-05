Il gruppo Bilderberg si riunirà nella Torino a «Cinque Stelle»: è ufficiale, location segreta

TORINO - Le voci si rincorrono, le conferme aumentano di giorno in giorno: il gruppo Bildergerg si riunirà a Torino dal 7 al 10 giugno. A rivelarlo è lo stesso gruppo, tramite un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito. Un comunicato che spazza via i dubbi degli scettici a cui pareva impossibile che la riunione del gruppo fondato nel 1954 da David Rockfeller, simbolo per antonomasia del potere, potesse trovarsi proprio in una città guidata da un’amministrazione Cinque Stelle. Il Movimento 5 Stelle infatti, storicamente si batte contro i poteri forti, Bilderberg compreso.

LOCATION SEGRETA - Dove si ritroveranno quindi i potenti di tutto il mondo? Se non vi sono dubbi sulla città, pare invece che la location sia del tutto segreta. Anzi, c'è di più: come confermato dal gruppo Bilderberg stesso, verrà resa nota ai partecipanti qualche giorno prima della riunione stessa. Anche le tematiche non sono ancora state rivelate. Quel che è certo è che nello scorso meeting, avvenuto dal 1 al 4 giugno 2017 a Chantilly, in America, gli ordini del giorno erano stati 13: dai progressi dell’amministrazione Trump alla Cina, passando per un tema delicato come il lavoro. Da capire come reagiranno gli antagonisti di Torino a un simile incontro: come sempre accaduto in passato, la location sarà militarizzata.