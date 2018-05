Torino vince il premio «Piemonte Innovazione»: 10mila euro al Comune

TORINO - È il Comune di Torino il vincitore dell’edizione 2018 del premio ‘Piemonte Innovazione’, iniziativa nata dalla collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum PA per far emergere e valorizzare le buone pratiche degli enti locali in materia di innovazione. La Divisione Servizi Educativi della Città si è aggiudicata il primo premio con il progetto di dematerializzazione delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie. All’Amministrazione Comunale sono stati assegnati 10mila euro che saranno utilizzati per realizzare il passaggio dall’attuale gestione delle cedole librarie in formato cartaceo a una nuova modalità innovativa, completamente dematerializzata, con cedole virtuali, utilizzabili attraverso una piattaforma on line. Un processo di semplificazione delle procedure che migliorerà la qualità del servizio e offrirà vantaggi alle famiglie, alle scuole, agli esercenti e all’ambiente.

PIEMONTE INNOVAZIONE - La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 22 maggio a Roma nel corso della manifestazione annuale Forum PA 2018, la fiera nazionale sulla Pubblica Amministrazione. Il Comitato Scientifico ha ritenuto che il piano risponda pienamente alle finalità del premio: «La promozione del miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese, il benessere e lo sviluppo delle comunità, nella convinzione che la costante ricerca di innovazione delle Istituzioni di prossimità e di area vasta debba passare anche attraverso la valorizzazione e la condivisione delle buone pratiche».