Tragedia sulla Torino-Ivrea, treno colpisce tir e deraglia: 2 morti, decine di feriti

CALUSO - Dramma sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea: all’altezza del Comune di Caluso, il treno regionale 10027 ha colpito in pieno un tir con traporto eccezionale, rimasto fermo sui binari dopo aver sfondato il passaggio a livello. Il treno è deragliato dopo un impatto violentissimo, abbattendo un palo e tranciando i cavi dell’alta tensione. Il bilancio è di due morti e 18 feriti, di cui uno gravissimo.

L’INCIDENTE - L’incidente sulla Torino-Ivrea è avvenuto intorno alle 23:20. Una delle vittime è il macchinista del treno, Roberto Madau, 61enne: tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. E' invece miracolosamente illeso l’autista del tir. Tra i feriti vi sarebbe il capotreno. Per fortuna a quell’ora i passeggeri del treno non erano tantissimi, ma l’impatto è stato talmente violento che quasi tutti sono rimasti feriti. Sull’incidente verrà aperta un’inchiesta per stabilire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.