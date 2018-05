A 33 anni dalla strage dell’Heysel la città dedica una piazza alle vittime di quella notte

TORINO - Dopo Moncalieri - che ha dedicato un impianto sportivo a Domenico Russo, un giovane moncalierese vittima della tragedia dell’Heysel avvenuta il 29 maggio del 1985 quando la giovane vittima aveva appena 26 anni - anche la città di Torino dedica una piazza alle vittime di quella terribile notte. Lo farà in Circoscrizione 7 martedì prossimo, il 29 maggio, quando saranno passati esattamente 33 anni, nella piazzetta compresa tra lungo Dora Agrigento e strada del Fortino numeri 36 e 38.

CERIMONIA - La cerimonia avrà inizio presso la Biblioteca Civica "ItaloCalvino", in lungo Dora Agrigento 94. Il momento sarà l’occasione per ricordare quanto avvenne quella sera allo stadio Heysel di Bruxelles. Doveva essere una festa per Juventus e Liverpool, le due squadre finaliste dell’allora Coppa dei Campioni, ma terminò nel modo peggiore: poco prima del calcio d’inizio i tifosi inglesi più accesi (gli hooligan) si spinsero con forza verso i settori occupati dagli juventini fino al noto crollo, causa della morte di 39 persone di cui 32 italiane. Ne rimasero ferite oltre 600.

MOSTRA - A completare l’intitolazione c’è la mostra «Per non dimenticare l’Heysel» di Massimo Tadolini. E’ possibile visitarla nella biblioteca ItaloCalvino il lunedì dalle 15 alle 19.45, il martedì e il mercoledì dalle 14 alle 19.45 e, infine, dal giovedì al sabato dalle 8.15 alle 14.