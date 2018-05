Offerte di lavoro in Iren: posizioni aperte a Torino e provincia, ecco come candidarsi

TORINO - Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento e in altri servizi di pubblica utilità ricerca personale per posizioni aperte a Torino e provincia. Le posizioni

- ADDETTO INGEGNERIA IMPIANTI TERMOELETTRICI

Contratto: apprendistato

Gestire e ampliare il portafoglio Clienti Business ricercando nuove opportunità di vendita di energia elettrica, gas e servizi per assicurare il raggiungimento dei target assegnati

Scadenza candidature: 27 maggio 2018.

- OPERAIO ADDETTO MANUTENZIONE MECCANICA

Contratto: tempo indeterminato

Contribuire alla pianificazione delle attività manutentive meccaniche su uno o più sistemi/sottosistemi dell'impianto e alla supervisione delle ditte esterne che operano per l'esecuzione delle attività manutentive programmate, predittive e correttive/a guasto. Gestire gli ordini/permessi di lavoro connessi con tali attività, coerentemente con le istruzioni/procedure in vigore.

Scadenza candidature: 28 maggio 2018.

- COORDINATORE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI

Contratto: apprendistato

Coordinare la gestione operativa del personale dell'impianto e delle relative aree di produzione (varie aree di scarico dei materiali in arrivo e di stoccaggio dei materiali in partenza), la pianificazione operativa dei flussi in arrivo e in uscita dall'impianto nel rispetto della normativa in vigore. Assicurare l'approvvigionamento dei materiali di consumo e di manutenzione dell'impianto.

Scadenza candidature: 28 maggio 2018.

È inoltre possibile consultare le posizioni aperte anche nelle altre regioni. Per eventuali autocandidature e invio curriculum vitae, sarà necessario immettere tutti i dati attraverso la procedura guidata sul sito.