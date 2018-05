TORINO - La foto è stata postata sul gruppo Facebook 'Torino sostenibile' e in pochi minuti ha raccolto decine di commenti e di condivisioni. In tantissimi, come di consueto, si sono indignati nel vedere l'ennesimo esempio di malasosta in centro città, ma in questo caso sembra che si sia davvero superato ogni limite di ragionevolezza.

PARCHEGGIO SUBLIME - Il suv immortalato in questo ritratto di maleducazione si è parcheggiato in piazza Bodoni, sul marciapiedi, impedendo l'accesso alla rampa per disabili e in piene strisce pedonali. Tanta l'ironia degli utenti Facebook che definiscono questo estroso parcheggio come un'opera d'arte. Qualche voce fuori dal coro pensa invece che si tratti di un fotomontaggio.