Sospesa la domenica ecologica del 27 maggio: traffico regolare

TORINO - L’assessore all’Ambiente Alberto Unia ha deciso di sospendere la domenica ecologica prevista per il 27 maggio, soprattutto a causa della chiusura da parte del quartiere Lingotto per le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico durante i lavori di ampliamento di Eataly. Pertanto, non sarà in vigore il blocco del traffico nella Ztl centrale dalle ore 10 alle ore 18.

CONFERMATI GLI EVENTI - Nonostante la sospensione della domenica ecologica, permangono, invece, le iniziative già previste organizzate durante la giornata come il progetto «1000 alberi per Torino» che prevede la piantumazione di 600 nuovi alberi in città, «Waste Mob 2018» per finalizzare alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade e «Pulitour», azione collettiva di pulizia autogestita dai cittadini. Qui tutte le info degli eventi della giornata.