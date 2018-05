TORINO - Stagione terminata, rompete le righe ufficiale dopo i bagordi e le feste per l'ennesima annata trionfale. La Juventus chiude un altro anno da campioni con il settimo scudetto e la quarta Coppa Italia di fila portati a casa grazie al lavoro della società e di un allenatore come Massimiliano Allegri, destinato ormai a diventare il tecnico juventino più vincente di sempre. E per la prossima stagione la Juventus ha la ferma intenzione di non mollare di una virgola, puntando all'ottavo titolo italiano consecutivo e a quella Coppa dei Campioni che a Torino sfugge dal 1996; Marotta è già al lavoro per rinforzare la squadra, coi nomi di Emre Can, Cristante e Morata molto caldi in entrata per una Juve che vuole essere ancora più forte l'anno prossimo.

Lato B

Ma come nei vecchi dischi o musicassette, c'è anche un retro, ovvero il cosiddetto mercato dei piccoli, quelle operazioni minori che potrebbero portare nella casse bianconere qualche soldino utile anche a finanziare affari più altisonanti. Il nome più chiacchierato a riguardo è quello di Alberto Cerri, centravanti di proprietà della Juventus ed in prestito al Perugia quest'anno dove è riuscito a realizzare 15 reti che hanno contribuito alla qualificazione degli umbri ai playoff, guadagnandosi anche la convocazione stabile con la nazionale under 21. Cerri non resterà a Perugia, ma non rientrerà stabilmente neanche a Torino perchè la società ha ormai deciso di cederlo ed incassare una cifra fra i 12 e i 15 milioni di euro; a farsi vivo con più insistenza è stato l'Eintracht Francoforte che metterebbe sul piatto una decina di milioni, pronti però a salire in caso di (probabile) resistenza della Juventus. Oltre a Cerri, sul punto di partenza c'è anche Simone Andrea Ganz, altro attaccante prestato in serie B ma che nella stagione appena trascorsa ha racimolato pochissime presenze prima al Pescara e poi all'Ascoli; per l'ex punta del Verona si apre la pista di un nuovo trasferimento a titolo temporaneo nel campionato cadetto: su di lui c'è l'interesse delle neopromosse Lecce e Padova, oltre ad Avellino e Salernitana. Attenzione però anche alla possibile introduzione delle seconde squadre in serie C: in quel caso, Ganz potrebbe essere la punta principale dei bianconeri B.