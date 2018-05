Notte di controlli a Torino: fermate centinaia di auto, decine di multe

TORINO - Continuano senza sosta i controlli della polizia municipale nelle strade di Torino. Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti del Reparto Radiomobile della polizia municipale hanno effettuato controlli nei quartieri Centro, Mirafiori, Barriera di Milano e Aurora. Tantissime le auto controllate, 258 per la precisione, mentre i verbali elevati sono ben 64.

LE MULTE - Di tutte le multe, 19 sono per omesso uso delle cinture di sicurezza, 9 per dispositivi inefficienti, 8 per inosservanza di obblighi e divieti, 7 per inosservanza delle prescrizioni semaforiche, 6 per guida di veicolo non revisionato e le altre per utilizzo di telefono alla guida. Una delle auto è stata posta sotto sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa.