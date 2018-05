Flor trasforma Torino in un giardino a cielo aperto: il centro città diventa «green»

TORINO - Flor torna a Torino. Inizierà oggi, a partire dalle 13:00, l'appuntamento più atteso dagli amanti dei fiori e del verde: dal 25 al 27 maggio oltre 200 gli espositori coloreranno le vie del centro durante la profumatissima manifestazione che porta nel cuore di Torino alberi di agrumi, piantine aromatiche e tanti fiori colorati.

FLOR - L'edizione 2018 si articolerà tra via Carlo Alberto e dintorni (Via Carlo Alberto, Piazza Carlo Alberto, Via Roma e Via Principe Amedeo) per una festa di fiori imperdibile. Esposti potrete trovare ogni sorta di esemplare del mondo floreale: si spazia dalle tipiche stelle alpine, agli alberi da frutto al profumo d'arancia, fino ad arrivare alle varietà di piante acquatiche più esotiche e insolite. Tanti oggetti per il giardinaggio, libri e decorazioni varie accanto ad un ricco calendario di appuntamenti tutte in linea con l'idea di vivere a pieno e in modo rispettoso la natura che ci circonda. Promossa dalla Nuova Società Orticola del Piemonte, Flor è una manifestazione a ingresso gratuito, che presenta il meglio del florovivaismo italiano e dell’artigianato del mondo del verde, invitando vivai e professionisti del Piemonte e di tante regioni d'Italia. I tre giorni di Flor saranno accompagnati da una ricca programmazione culturale. Gli orari saranno i seguenti: venerdì: 13 -19, sabato e domenica: 9-19. L'ingesso è libero e gratuito.