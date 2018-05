Oltre 2mila gioielli irregolari in via Priocca, multa salata per la titolare

TORINO - Ben 2260 pezzi di bigiotteria sono stati sequestrati ieri dagli agenti della polizia municipale in un negozio di via Priocca. Anelli, bracciali e orecchini erano completamente sprovvisti delle indicazioni previsti per legge, tra cui la denominazione legale del prodotto, il Paese d’origine, l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo. Tutte indicazioni che dovrebbero essere, infatti, contenute all’interno delle etichette e previste dal Codice del Consumo.

MULTA DA OLTRE MILLE EURO - A seguito delle irregolarità riscontrate, la titolare del negozio, una cittadina di nazionalità cinese, dovrà pagare ben 1032 euro come sanzione amministrativa.