Con lo spray urticante contro le vittime, presi rapinatori seriali

TORINO - Sono stati smascherati dalla squadra mobile due gruppi criminali specializzati in rapine e furti in appartamento. Per i reati riscontrati, gli agenti hanno eseguito 5 misure cautelari, su ordine del gip. Il primo episodio risale allo scorso 26 luglio, quando un gruppo di tre italiani si era reso responsabile di una rapina avvenuta ai danni di una famiglia residente in zona Santa Rita.

RAPINA A SANTA RITA - In quell’occasione i malviventi si erano introdotti nell’appartamento della famiglia spruzzando dello spray urticante sul volto di una delle due vittime (in quel momento erano presenti in casa madre e figlia). Entrambe le donne erano state minacciate e immobilizzate con delle fascette e del nastro adesivo. Sul luogo era giunto poco dopo un uomo anziano (padre e marito delle due donne) che, a causa del gas urticante nebulizzato nell’aria, aveva cominciato a tossire in modo incontrollato. I banditi, preoccupati per la sua situazione di salute, erano poi fuggiti dall’appartamento portandosi via 1500 euro. I tre italiani sono stati individuati, dopo lunghe indagini da parte della polizia, e arrestati.

RAPINA IN VIA MAZZINI - Il secondo episodio risale allo scorso 25 settembre. Le stesse indagini di polizia hanno permesso di individuare anche gli autori di un furto commesso in via Mazzini, dove tre rapinatori erano riusciti a sradicare a colpi di piccone una cassaforte murata. Uno dei banditi era stato arrestato in flagrante, mentre gli altri due erano riusciti a fuggire. Ora sono stati tratti in arresto.