X Factor 2018, le audizioni sbarcano a Torino: presenti anche i nuovi giudici

TORINO - Sono passati pochi mesi dalla fine dell’undicesima edizione di X Factor, quella vinta da Lorenzo Licitra, e la produzione del notissimo programma sta già organizzando le audizioni per la prossima edizione. Torino, come ormai tradizione, è una delle tappe decisive per la scelta di chi potrà ambire a passare ai live: quest’anno l’appuntamento è stato fissato per il 18, 19 e 20 giugno prossimi presso il Pala Alpitour di corso Sebastopoli.

PARTECIPARE COME PUBBLICO - Come sempre è possibile partecipare come pubblico alle audizioni. «L’ingresso alle registrazioni è rigorosamente vietato ai minori di 12 anni. I minori di 18 anni dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore o un maggiorenne munito di delega», si legge sul sito di Sky, «quelle delle audizioni saranno sei giornate uniche in cui potrete vedere Alessandro Cattelan e i nuovi giudici, ancora top secret, al lavoro per la prima volta. Assisterete alle esibizioni di tutti gli aspiranti concorrenti di #XF12 e avrete il compito di influenzare il loro destino facendo tremare il palazzetto con i vostri applausi». Come partecipare? Mandare un’email a pubblico.pesaro@xfactor.it o pubblico.torino@xfactor.it oppure cliccare qui e attendere la risposta di conferma.

I GIUDICI - Non si sanno ancora i nomi dei giudici della prossima edizione. Si è tanto vociferato di un cambio di Levante e in effetti a oggi sono stati confermati solo Fedez e Mara Maionchi. Secondo i meglio informati vicino a loro potrebbero sedere Asia Argento e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Per il momento però sono solo ipotesi che potrebbero trovare una conferma a brevissimo, certamente prima del 9 giugno, giorno delle prime audizioni a Pesaro.