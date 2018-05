Tenta il suicidio in via Sansovino, salvato dalla polizia

TORINO - Gli agenti lo hanno trovato in bilico sul balcone del proprio appartamento mentre cercava di lanciarsi nel vuoto. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì, in via Sansovino.

UOMO TENTA IL SUICIDIO - Gli operatori di polizia sono intervenuti sul posto in seguito a una chiamata da parte del 112. Arrivati all’appartamento e aperto una porta finestra del pianerottolo, hanno notato l’uomo sul proprio balcone che, urlando, minacciava di lanciarsi nel vuoto. Mentre alcuni poliziotti dalla strada mediavano con il soggetto, altri tre agenti, vista la situazione di pericolo, sono riusciti ad aprire la porta di casa e a introdursi all’interno.

TRASPORTATO IN OSPEDALE - Una volta dentro, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, in evidente stato di agitazione. Dopo essere stato messo in sicurezza, il personale del 118 giunto sul posto lo ha poi trasportato in ospedale.