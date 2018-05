Cade in un canalone mentre cerca funghi, è grave in ospedale

TORINO - Stava cercando dei funghi sulle alture di Forno di Coazze quando, improvvisamente, è scivolato cadendo in un canalone. L’uomo, in condizioni gravi, è stato trasportato all’ospedale dalle squadre del soccorso alpino.

RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI - A dare l’allarme, intorno alle 10.30, un amico in compagnia della vittima, il quale è dovuto scendere fino a valle per chiamare i soccorsi a causa dell’assenza di rete. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso alpino e i vigili del fuoco, in loco per un'esercitazione. L’uomo, che ha battuto violentemente la testa, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.