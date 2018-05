TORINO - La Juventus del futuro sta già prendendo forma, con la conferma di Massimiliano Allegri in panchina e la pianificazione del calciomercato fra il tecnico livornese e la dirigenza bianconera. Assorbito il colpo emotivo dell'addio di Gianluigi Buffon, preso atto delle partenze di Lichtsteiner ed Asamoah, e certificati i ritorni di Caldara e Spinazzola dal prestito biennale all'Atalanta, i campioni d'Italia stanno chiudendo per l'arrivo di Emre Can dal Liverpool, puntando poi al rinforzo dell'attacco dove il grande sogno è il ritorno di Alvaro Morata, ex sempre amato dal popolo juventino e che nell'ultima stagione ha incontrato diverse difficoltà al Chelsea, club che potrebbe lasciare dopo un solo anno di permanenza.

Giro di valzer

Ma per arrivare al centravanti spagnolo occorrerà creare spazio, perchè lì davanti a Torino si è già in troppi. Ed ecco che proprio col Chelsea potrebbe nascere un'indiretta sinergia che accontenti le due squadre: i londinesi, prossimi ad accogliere Maurizio Sarri in panchina (ennesimo italiano a guidare i Blues dopo Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo e Conte) vorranno infatti accontentare il tecnico toscano nelle sue richieste, un paio delle quali riportano al Napoli 2015-2016, ovvero quello che dominò la serie A fino a primavera. A parte l'inarrivabile Koulibaly e il più raggiungibile Hysaj, infatti, Sarri vuole riavere con sè anche Gonzalo Higuain, bomber che proprio assieme all'ex allenatore napoletano raggiunse il massimo di reti in una sola stagione e che. I due, proprio nel momento dell'addio dell'argentino al Napoli, si sono ripromessi che un giorno sarebbero tornati a lavorare insieme e quel giorno potrebbe presto arrivare perchè Higuain non è più così intoccabile a Torino, potrebbe partire per una cifra fra i 60 e i 70 milioni di euro, una somma che non sembra spaventare il Chelsea e che innescherebbe una girandola di punte pronte a coinvolgere lo stesso centravanti argentino e quel Morata che la Juve sogna e che lo riporterebbe in quella città che ha amato e in quella serie A in cui potrebbe esplodere definitivamente.